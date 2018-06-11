Мессі: можу завершити кар'єру в збірній після чемпіонату світу-2018

Лідер аргентинської команди розповів про складні взаємини з пресою у своїй країні.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі не виключає того, що може завершити кар'єру в національній команді після чемпіонату світу-2018. Його слова наводить видання AS:

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«Чи можу я завершити кар'єру в збірній після чемпіонату світу-2018? Не знаю, все буде залежати від того, як він закінчиться для нас. Ми програли три фінали, і це призвело до деяких важких моментів у відносинах з аргентинської пресою. У нас різні погляди на значущість виходу у фінал. Доходити до фіналу непросто, це має бути оцінено.

На ЧС-2018 виступить багато хороших гравців, але збірна Аргентини теж володіє якісними футболістами, яких хотіла б отримати будь-яка національна команда».

Як повідомляв УНІАН, відома заявка збірної Аргентини на чемпіонат світу в Росії.