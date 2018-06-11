Клімкін відреагував на участь закарпатської футбольної команди у сепаратистському "чемпіонаті"

Раніше у мережі розгорівся скандал через поїздку української футбольної команди із Закарпаття «Kárpátalja» у Лондон на так званий чемпіонат світу для команд "невизнаних країн, регіонів, меншин і територій".

Міністр закордонних справ Павло Клімкін прокоментував візит футбольної команди із Закарпаття на так званий чемпіонат світу для команд "невизнаних країн, регіонів, меншин і територій".

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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Я дуже люблю футбол, але мене зовсім не радують спортивні «успіхи» команди із Закарпаття, яка бере участь в чемпіонаті світу з футболу під егідою КОНІФА за участю команд з невизнаних держав. Вважаю, що правоохоронні органи мали б зустріти команду з «дружнім» прийомом на Батьківщині та запитати, звідки у них фінансування, чиєю підтримкою користуються гравці та й взагалі поставити ще багато запитань», – написав міністр.

Як повідомляв УНІАН, у мережі розгорівся скандал через поїздку української футбольної команди із Закарпаття «Kárpátalja» у Лондон на так званий чемпіонат світу для команд "невизнаних країн, регіонів, меншин і територій".