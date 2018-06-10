Бразильці в останньому перед ЧС товариському матчі розгромили Австрію
Збірна Бразилії здобула перемогу з великим рахунком над Австрією (3:0) в останньому товариському матчі перед стартом чемпіонату світу.
У матчі, який проходив у Відні, перемогу гостям принесли точні удари Габріела Жезуса, Неймара і Філіппе Коутіньйо.
Бразильці володіли беззаперечною перевагою і підійшли до чемпіонату світу з безпрограшною серією з 11 матчів поспіль.
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Участь у черговому спарингу взяв хавбек донецького "Шахтаря" Тайсон, який вийшов на заміну на 74-й хвилині.
Зазначимо, що Неймар, який забив черговий гол за команду, зрівнявся з легендарним Ромаріо і вийшов на третє місце в історії найкращих бомбардирів збірної Бразилії.
На другому місці з 62 голами розташовується Роналдо, лідирує Пеле, в активі якого 77 голів.
У неділю, 17 червня, збірна Бразилії почне виступ на чемпіонаті світу матчем проти Швейцарії.