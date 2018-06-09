ЧС-2018: Іспанія обіграла Туніс, Франція зіграла внічию з США в товариських матчах

Команди-фаворити Мундіалю-2018 продовжують готуватися до головного турніру року за допомогою товариських матчів.

Збірні Іспанії та Франції провели у суботу товариські матчі в рамках підготовки до Чемпіонату світу-2018, в яких Іспанія обіграла команду Тунісу, а збірна Франції - зіграла внічию з США.

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА).

У російському Краснодарі зійшлися збірні Іспанії та Тунісу, де єдиний гольовий момент трапився на 84-й хвилині. Влучний удар завдав Яго Аспас, приніс команді перемогу Іспанії з мінімальним рахунком.

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У французькому Ліоні господарі поля приймали команду США, яка наполовину складалася з гравців молодіжного складу і до 77-й хвилині програвала молодикам. У першому таймі команди грали практично на рівних, а на 44-й хвилині гравець збірної США Джуліан Грін відкрив рахунок точним ударом.

Втім, зробити супер-сенсацію американцям так і не вдалося. На 79-й хвилині Кілліан Мбаппе сповна використав приголомшливий пас з флангу і вразив сітку воріт американців. Втім, в кінцівці гри американці зуміли втримати нічию при повній перевазі господарів поля.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з футболу пройде в Росії з 14 червня по 15 липня.