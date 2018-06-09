Роналду домовився про зниження суми виплати іспанським податківцям до 19 млн. євро

Адвокати португальця погодилися з обвинуваченнями по чотирьох справах і домовилися про виплату штрафу замість тюремного терміну

Форвард Реала Кріштіану Роналду домовився з податковим агентством Іспанії про виплату штрафу у розмірі 19 мільйонів євро за ухилення від сплати податків.

Адвокати португальця погодилися з обвинуваченнями по чотирьох справах і домовилися про виплату штрафу замість тюремного терміну, повідомляє SportArena з посиланням на El Confidencial.

При цьому, остаточне затвердження такого покарання для Роналду можливо лише після зміни уряду, яка відбулася на цьому тижні. Зміни в керівництві Іспанії уповільнять процес, тоді як сам Кріштіану хотів залагодити питання до чемпіонату світу-2018.

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Раніше повідомлялося, що сторонам не вдавалося домовитися, оскільки від форварда хотіли отримати 28 мільйонів євро штрафу.

Іспанська податкова виявила, що Роналду в 2011-14 роках не заплатив 14,8 мільйона євро в казну, після чого проти футболіста було відкрито справу.

Ще в минулому році стверджувалося, що Кріштіану хоче залишити Реал, а однією з причин стали проблеми з владою з цього питання.

У сезоні, що завершився 33-річний бомбардир забив 44 голи у 44 матчах у всіх турнірах, ставши кращим бомбардиром Ліги чемпіонів (15 голів у 13 матчах).