Реал запропонував Роналду зарплату нижче Мессі і Неймара

16:16, 09 червня 2018
Футбол
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Кріштіану Роналду не вірить своїм очам при фінансових пропозиціях босів "Реала" / REUTERS

Мадридці готові платити 33-річному футболісту 25 мільйонів євро в рік плюс можливі бонуси у розмірі 7,5 мільйонів євро, повідомляє SportArena з посиланням на AS і радіо Cadena.

Однак заробити повну суму португальцю буде непросто: 2 і 1,5 мільйона з них покладаються за перемоги в Лізі чемпіонів і Примері, по одному — за Кубок Іспанії, і перемоги у номінаціях The Best FIFA і Золотий м'яч.

Ще по півмільйона євро зоряний форвард зможе заробити, якщо проведе певну кількість матчів і за підсумками сезону і стане кращим бомбардиром чемпіонату Іспанії.

Навіть з урахуванням бонусів це менше, ніж отримують Ліонель Мессі у Барселоні і Неймар в ПСЖ, що категорично не влаштовує лідера мадридців.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що президент Реала Флорентіно Перес роздратований вимаганням Роналду і готовий його продати, а також прискорити підписання Неймара.

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Теги: #Кріштіану Роналду#Реал Мадрид