Бразилець Че Че став гравцем київського "Динамо"

Контракт з футболістом підписано строком на 5 років.

Футбольний клуб «Динамо» Київ досяг угоди з бразильським гравцем ФК «Палмейрас» про трансфер 25-річного центрального півзахисника Че Че.

Данило дас Невес Піньейро, більш відомий як Че Че, підписав контракт строком на п'ять років, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

У «Динамо» Че Че буде виступати під ігровим номером «6».

Новачок «біло-синіх» народився 30 серпня 1992 року в Сан-Паулу. Професійну кар'єру розпочав у 2011 році. Крім «Палмейраса» виступав за бразильські клуби «Аудакс», «Guaratingueta», «Понте Прета» та «Боа».

"Перш за все, стати чемпіоном разом з «Динамо». Хочу подякувати всім уболівальникам за повідомлення, теплі слова, які вони мені вже написали. Тепер я повинен виправдати їх надії на футбольному полі. Я можу грати на будь-якій позиції в середині поля. Мені комфортно, коли моя команда контролює м'яч, люблю працювати з м'ячем. Завжди підключаюся до атак, але і відпрацьовую в захисті", - зазначив гравець у першому інтерв'ю клубній прес-службі після підписання контракту.