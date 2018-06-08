Рецепт для перемоги на ЧС — мастурбація: дружина воротаря збірної Португалії дала пораду гравцям

17:15, 08 червня 2018
Футбол
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Гравцям збірної Португалії рекомендую мастурбувати перед матчами / Reuters

Дружина голкіпера збірної Португалії з футболу Руя Патрісіу Віра Рібейро опублікувала книгу, в якій представлено дослідження про особисте життя футболістів.

З її допомогою вона звернулася до головного тренера збірної Португалії Фернанду Сантушу з пропозицією дозволити гравцям мастурбувати перед поєдинками, повідомляє SportArena.

Дружина Патрісіу впевнена, що утримання від статевої активності негативно вплине на стресозалежність гравців в такий непростий період, як чемпіонат світу.

30-річний воротар опинився в заявці португальської збірної на мундіаль.

На чемпіонаті світу збірна Португалії зіграє у групі В, де її суперниками стануть Іспанія, Марокко та Іран.

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Теги: #ЧС-2018#методи здобуття перемоги футбол