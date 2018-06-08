Рецепт для перемоги на ЧС — мастурбація: дружина воротаря збірної Португалії дала пораду гравцям

У лікаря-сексолога Віри Рібейро, яка є дружиною голкіпера збірної Португалії Руя Патрісіу, є своє бачення про досягнення успіху команди на ЧС.

Дружина голкіпера збірної Португалії з футболу Руя Патрісіу Віра Рібейро опублікувала книгу, в якій представлено дослідження про особисте життя футболістів.

З її допомогою вона звернулася до головного тренера збірної Португалії Фернанду Сантушу з пропозицією дозволити гравцям мастурбувати перед поєдинками, повідомляє SportArena.

Дружина Патрісіу впевнена, що утримання від статевої активності негативно вплине на стресозалежність гравців в такий непростий період, як чемпіонат світу.

30-річний воротар опинився в заявці португальської збірної на мундіаль.

На чемпіонаті світу збірна Португалії зіграє у групі В, де її суперниками стануть Іспанія, Марокко та Іран.