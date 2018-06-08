Рецепт для перемоги на ЧС — мастурбація: дружина воротаря збірної Португалії дала пораду гравцям
17:15, 08 червня 2018Футбол
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У лікаря-сексолога Віри Рібейро, яка є дружиною голкіпера збірної Португалії Руя Патрісіу, є своє бачення про досягнення успіху команди на ЧС.
Гравцям збірної Португалії рекомендую мастурбувати перед матчами / Reuters
Дружина голкіпера збірної Португалії з футболу Руя Патрісіу Віра Рібейро опублікувала книгу, в якій представлено дослідження про особисте життя футболістів.
З її допомогою вона звернулася до головного тренера збірної Португалії Фернанду Сантушу з пропозицією дозволити гравцям мастурбувати перед поєдинками, повідомляє SportArena.
Дружина Патрісіу впевнена, що утримання від статевої активності негативно вплине на стресозалежність гравців в такий непростий період, як чемпіонат світу.
30-річний воротар опинився в заявці португальської збірної на мундіаль.
На чемпіонаті світу збірна Португалії зіграє у групі В, де її суперниками стануть Іспанія, Марокко та Іран.
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