Гай Річі зняв мотиваційний проморолик до ЧС-2018 із зірками світового футболу (відео)

У кліпі знялися зірки світового футболу та відомі спортсмени — Давід де Хеа, Неймар, Еден Азар, Тьєррі Анрі, Патріс Евра, Серена Вільямс і Рауль Хіменес.

Гай Річі зняв проморолик до чемпіонату світу з футболу, який пройде в Росії. В якості акторів замість Джейсона Стетхема і Вінні Джонса в ньому знялися легенди футболу, лідери збірних і парочка дворових хлопців.

У міні-фільмі знаменитого британського режисера («Великий куш», «Карти, гроші, два стволи», «Рок-н-рольщик») знялися зірки світового футболу та відомі спортсмени. Серед них — Давід де Хеа, Неймар, Еден Азар, Тьєррі Анрі, Патріс Евра, Серена Вільямс і Рауль Хіменес.

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Річі зняв ролик про те, що потрібно йти до своєї мрії, навіть якщо ростеш в неблагополучному оточенні. Паралельно цьому сюжету у фільмі розповідаються історії футболістів Гаррі Кейна, Неймара, Месута Озіла і Бенжамена Менді. Але, незважаючи на тему футболу (як і того факту, що ролик служить промо навушників Beats by Dr. Dre), Гай Річі залишається собою.

Відео: Beats by Dre