Італійський тренер Антоніо Конте відмовився очолити мадридський "Реал"
10:39, 08 червня 2018Футбол
316 0
Спеціаліст віддає перевагу своєму нинішньому клубу англійському "Челсі" з Лондона.
Конте не готовий зараз покинути англійський "Челсі" / chelseafc.com
Антоніо Конте відхилив пропозицію іспанського «Реала» (Мадрид), який зараз шукає нового головного тренера після несподіваного відходу Зінедіна Зідана.
Італійський фахівець не захотів добровільно розривати контракт з англійським «Челсі» (Лондон), який діє до 2019 року, повідомляє Sport.ua з посиланням на Football-Italia.
Конте сподівається отримати неустойку від англійського клубу у розмірі 10 млн євро.
Раніше стало відомо, що сам лондонський клуб готовий відправити Конте у відставку й активно шукає йому заміну.
Як повідомляв УНІАН, Зідан оголосив про відхід з "Реала" 31 травня. Тренер встановив з командою унікальне досягнення, вигравши три трофея Ліги чемпіонів поспіль.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter