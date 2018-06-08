Італійський тренер Антоніо Конте відмовився очолити мадридський "Реал"

Спеціаліст віддає перевагу своєму нинішньому клубу англійському "Челсі" з Лондона.

Антоніо Конте відхилив пропозицію іспанського «Реала» (Мадрид), який зараз шукає нового головного тренера після несподіваного відходу Зінедіна Зідана.

Італійський фахівець не захотів добровільно розривати контракт з англійським «Челсі» (Лондон), який діє до 2019 року, повідомляє Sport.ua з посиланням на Football-Italia.

Конте сподівається отримати неустойку від англійського клубу у розмірі 10 млн євро.

Раніше стало відомо, що сам лондонський клуб готовий відправити Конте у відставку й активно шукає йому заміну.

Як повідомляв УНІАН, Зідан оголосив про відхід з "Реала" 31 травня. Тренер встановив з командою унікальне досягнення, вигравши три трофея Ліги чемпіонів поспіль.