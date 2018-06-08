Екс-гравець "Шахтаря" Фред отримав травму на тренуванні збірної Бразилії

Півзахисник "Манчестер Юнайтед" ризикує пропустити чемпіонат світу.

Гравець збірної Бразилії і англійського Манчестер Юнайтед Фред отримав пошкодження щиколотки в зіткненні з Каземіро, після чого був змушений припинити заняття.

Залишок тренування футболіст просидів з прикладеним до щиколотки льодом, повідомляє SportArena з посиланням на Sky Sports.

Наскільки серйозна травма Фреда – поки неясно, гравець пройде обстеження дещо пізніше. Але до чемпіонату світу залишився лише тиждень – будь-яке пошкодження може вибити гравця зі складу.

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Якщо травма Фреда виявиться досить серйозною, він стане другим гравцем Бразилії, який пропустить чемпіонат світу. У травні серйозну травму отримав Дані Алвес, основний правий захисник збірної. Тільки в середу, 6 червня, він був прооперований і в остаточну заявку на світову першість не потрапив.

Нагадаємо, Фред на початку тижня став гравцем Манчестер Юнайтед, його трансфер з донецького "Шахтаря" обійшовся клубу в 60 мільйонів євро.

Збірна Бразилії 10 червня зіграє спаринг з Австрією, після чого вирушить на чемпіонат світу, де її суперниками в групі будуть Швейцарія (17 червня), Коста-Ріка (22 червня) і Сербія (27 червня).