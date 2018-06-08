Австралія оголосила про дипломатичний бойкот ЧС-2018 в Росії

Дипломатичний бойкот не матиме жодного відношення до спортсменів.

На чемпіонат світу з футболу, який пройде в Росії, офіційна делегація від Австралії не приїде.

Про це заявила голова МЗС Австралії Джулі Бішоп, передає УП з посиланням на ESPN.

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Підтримувати гравців від імені держави буде лише посол.

Міністр зазначила, що дипломатичний бойкот не матиме жодного відношення до спортсменів, а всі питання щодо виступу команди переадресувала місцевій федерації футболу.

Раніше офіційно про дипломатичний бойкот ЧС-2018 оголосили Велика Британія та Ісландія, яка не входить до ЄС.