Австралія оголосила про дипломатичний бойкот ЧС-2018 в Росії
03:45, 08 червня 2018Футбол
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Дипломатичний бойкот не матиме жодного відношення до спортсменів.
Ілюстрація / REUTERS
На чемпіонат світу з футболу, який пройде в Росії, офіційна делегація від Австралії не приїде.
Про це заявила голова МЗС Австралії Джулі Бішоп, передає УП з посиланням на ESPN.
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Підтримувати гравців від імені держави буде лише посол.
Міністр зазначила, що дипломатичний бойкот не матиме жодного відношення до спортсменів, а всі питання щодо виступу команди переадресувала місцевій федерації футболу.
Раніше офіційно про дипломатичний бойкот ЧС-2018 оголосили Велика Британія та Ісландія, яка не входить до ЄС.
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