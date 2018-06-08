Австралія оголосила про дипломатичний бойкот ЧС-2018 в Росії

03:45, 08 червня 2018
Футбол
433 0
Ілюстрація / REUTERS

Про це заявила голова МЗС Австралії Джулі Бішоп, передає УП з посиланням на ESPN.

Читайте такожВ Європарламенті до ЧС-2018 представили карту Росії з місцями утримання політв'язнів

Підтримувати гравців від імені держави буде лише посол.

Міністр зазначила, що дипломатичний бойкот не матиме жодного відношення до спортсменів, а всі питання щодо виступу команди переадресувала місцевій федерації футболу.

Раніше офіційно про дипломатичний бойкот ЧС-2018 оголосили Велика Британія та Ісландія, яка не входить до ЄС.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#Австралія#чемпіонат світу#ЧС2018#ЧС-2018