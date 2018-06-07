ВР не включила до порядку денного постанову про заборону українським телеканалам транслювати з Росії ЧС-2018

Фінальна частина Чемпіонату світу з футболу-2018 буде проходити в Росії з 14 червня по 15 липня.

Верховна Рада не включила до порядку денного сесії проект постанови про недопущення трансляції в Україні заходів, які пройдуть на території Російської Федерації, якщо їх трансляція порушує законні права та інтереси громадян України (№8343).

Як передає кореспондент УНІАН, за включення документа до порядку денного проголосували лише 142 депутата при необхідній мінімальній кількості 226 голосів.

Фінальна частина Чемпіонату світу з футболу-2018 буде проходити в Росії з 14 червня по 15 липня.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 6 червня, член Комітету ВР з питань свободи слова та інформації Ольга Червакова на своїй сторінці у Facebook повідомила, що комітет підтримав проект постанови про заборону українським телеканалам транслювати матчі фінальної частини Чемпіонату світу з футболу, який пройде в Росії.