Бразильський футболіст Че Че вилетів в Київ для підписання контракту з Динамо

Гравцеві залишилося пройти медогляд у столичному клубі і залагодити останні формальності.

25-річний бразильський півзахисник «Палмейраса» Че Че вилетів до Києва, щоб пройти медогляд і підписати контракт з «Динамо».

За свого гравця «Палмейрас» отримає €4,8 мільйона, повідомляє Sport.ua з посиланням на бразильський портал Terra.

Контракт Че Че з «Динамо» розрахований на п'ять років. Після підписання угоди Че Че повернеться у Бразилію і приєднається до своєї нової команди вже після завершення чемпіонату світу-2018.

Всього Че Че провів за «Палмейрас» 112 матчів, де забив 5 м'ячів. Футболіст вважає за краще грати на позиції центрального півзахисника, але може зіграти як опорного хавбека, так і правого захисника.