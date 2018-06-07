Збірна України опустилася на 35-е місце в рейтингу ФІФА

Команда Андрія Шевченка втратила 5 місць порівняно з попереднім рейтингом.

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) опублікувала новий рейтинг національних збірних, згідно з яким команда України погіршила свої позиції.

Наша збірна опустилася з 30-го на 35-е місце, повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

На рахунку команди Андрія Шевченка, на даний момент, 732.77 бали.

Українці пропустили в рейтингу вперед команди Сербії, Венесуели, Парагваю, Ірландії та Румунії.

У топ-10 рейтингу команд відбулася одна зміна - збірна Польщі піднялася з 10-го на 8-е місце, в той час як Іспанія опустилася з 8-го на 10-е місце. 9-е місце в рейтингу, як і раніше займає національна команда Чилі.

Сімка найкращих команд світу як і раніше виглядає наступним чином: Німеччина, Бразилія, Бельгія, Португалія, Аргентина, Швейцарія і Франція.

Наступна версія рейтингу з'явиться вже після закінчення ЧС-2018.

Турнір у Росії завершиться фіналом, який відбудеться в Москві, в Лужниках, 15 липня.