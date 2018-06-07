Беньямін Вербич визнаний найкращим гравцем чемпіонату УПЛ у травні

Вербич набрав більше 50 відсотків голосів вболівальників.

За результатами голосування за звання кращого гравця місяця, у проекті, організованому Українською Прем’єр-Лігою, переможцем у травні став півзахисник «Динамо» Беньямін Вербич.

Про це повідомляється на офіційному сайті ліги.

Згдіно умов конкурсу, організованого Українською Прем’єр-Лігою, у голосуванні брали участь переможці номінації «Найкращий гравець туру» (у травні: 30 тур — Тайсон («Шахтар»), 31 тур — Олександр Бандура («Верес»), 32 тур — Владислав Кулач («Ворскла»), а також футболісти, які, на думку нашої експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж травневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Віктор Циганков («Динамо»), Марлос («Шахтар»), Василь Грицук («Олександрія»), Беньямін Вербич («Динамо»), Андрій Тотовицький («Маріуполь»).

Після визначення восьми номінантів уболівальники та всі бажаючі могли віддати голос за гравця, якого вони вважають найкращим у травні, на офіційному сайті УПЛ.

Всього у голосуванні взяло участь близько 1900 прихильників футболу.

Результат їхнього вибору такий:

Беньямін Вербич — 51 % голосів,

Віктор Циганков — 24 %,

Андрій Тотовицький — 8 %,

Олександр Бандура — 5 %,

Василь Грицук — 4 %,

Владислав Кулач — 4 %,

Марлос — 3 %,

Тайсон — 1 %.