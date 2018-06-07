УЄФА представив новий бренд Ліги чемпіонів

Бренд найпрестижнішого футбольного єврокубка придбав новий, більш яскравий вигляд. За ним стоїть концепція, виражена так: "Акцентувати моменти, які створюють головну сцену".

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) представив новий бренд головного футбольного єврокубка - Ліги чемпіонів.

Центральне місце в новій візуальній концепції бренду займають сполучені зірки, взяті з "зоряного м'яча" з логотипу Ліги чемпіонів УЄФА. Концепція передає культові приклади демонстрації видатної техніки та таланту, які роблять вечора Ліги чемпіонів УЄФА такими особливими, наголошується в релізі УЄФА.

Новий бренд володіє більшою гнучкістю, зберігаючи головні елементи - такі як гімн, стадіон і трофей. Синя кольорова гама, що бере коріння в темі вечорів Ліги чемпіонів УЄФА, збагатилася акцентними квітами - маджентой (пурпурним) і цианом (синьо-зеленим), які освіжають сприйняття образу.

Нова концепція візуально виражає перероблене позиціонування бренду Ліги чемпіонів УЄФА. Вона зміцнює базові цінності бренду, якими славиться турнір, і одночасно підкреслює провідну роль турніру у футболі. Ліга чемпіонів УЄФА виросла і стала частиною глобальної індустрії розваг, переставши бути виключно спортивним турніром.

Маркетинговий директор УЄФА Гі-Лоран Епстейн зазначив: "Ліга чемпіонів УЄФА - впізнаваний у світі футбольний, спортивний та розважальний бренд. Його оновлення максимізує можливості зіткнення з уболівальниками і партнерами за допомогою нових технологій і платформ".

Удосконалена айдентика краще поєднується з цифровими, мобільними і соціальними медиаплатформами. Нові елементи полегшують масштабування і інтеграцію бренду (від софт - до фул-) на малих екранах і пристроях. Рівень деталізації таких образів, як "головна сцена" (зоряний стадіон) і "зоряний м'яч", відповідає вимогам телевізійного мовлення в ультрависокому дозволі. Завдяки цьому бренд залишиться актуальним і привабливим для вболівальників, так як вони зможуть взаємодіяти з ним в умовах постійного розвитку технологій і платформ.

УЄФА переглядає брендинг турнірів кожні три роки - перед стартом чергового трирічного комерційного циклу реалізації телевізійних та спонсорських прав. Порівняно з попередніми оновленнями, новий дизайн робить широкий крок вперед. Набуває більшого значення образ "зоряного м'яча", але відомий і успішний зірковий стадіон ("головна сцена") також входить в бренд-пакет. Це дає УЄФА та його партнерам більше ключових образів, які можна використовувати в цілях комунікації.

Новий бренд розроблений у співпраці з маркетинговим партнером УЄФА TEAM Marketing AG, а також лондонським креативним агентством DesignStudio.