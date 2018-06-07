Роман Монарьов із помічниками залишили колишню команду УПЛ кропивницьку «Зірку»

Роман Монарьов очолив команду в листопаді 2016 року. Під його керівництвом вона провела 53 офіційні гри, в яких здобула 13 перемог.

Тренерський штаб, який очолював команду в минулому сезоні, у повному складі припинив своє співробітництво з ФК «Зірка».

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу з Кропивницького.

Роман Монарьов очолив команду в листопаді 2016 року. Під його керівництвом вона провела 53 офіційні гри, в яких здобула 13 перемог.

В клубі подякували головному тренеру Роману Монарьову, старшому тренеру Віталію Розгону, тренеру воротарів Ігорю Бажану та тренеру з фізичної підготовки Сергію Янковому "за переможні миттєвості, за докладені зусилля, за намагання рухатися вперед та бажаємо подальших успіхів у нелегкій та дуже важкій тренерській кар’єрі".

Як повідомляв УНІАН, "Зірка" вибула з Прем'єр-ліги за підсумками сезону 2017/18.