Кращий бомбардир чемпіонату України став гравцем португальської Бенфіки
Нападаючий донецького Шахтаря Факундо Феррейра перейшов в португальську Бенфіку.
Про це повідомляється на офіційному сайті лісабонського клубу.
Аргентинець підписав з клубом контракт на чотири роки.
"Це дуже відомий в Аргентині клуб. Ді Марія, Аймар, Савіола... Коли аргентинці, які грають тут, мені сказали приїхати - я не сумнівався ні секунди", - сказав Феррейра.
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За словами футболіста, він щасливий бути в цьому клубі і додав, що для того, щоб грати йому потрібно бути в хорошій формі і ментально сильним. "Це велика честь носити форму Бенфіки", - додав Феррейра.
За даними видання A Bola, Факундо Феррейра буде заробляти в Лісабоні 2,2 мільйонів євро на рік.
До Бенфіки Феррейра переходить на правах вільного агента.
За словами Феррейри, він хотів спробувати себе в більш сильному чемпіонаті. "Коли я дізнався про Бенфіку, не сумнівався у своєму рішенні, незважаючи на те, що в Україні мені було добре. Я грав кожну гру, забивав голи, я був щасливий, але мені хотілося спробувати більш сильний чемпіонат. Це буде для мене свого роду випробування. Нове місто, нова культура", - цитує A Bola екс-гравця донецького Шахтаря.
Нагадаємо, форвард «Шахтаря» Факундо Феррейра повідомив, що матч проти «Динамо» був останнім для нього у складі гірників.
У минулому сезоні Феррейра провів за «Шахтар» 42 матчі у всіх турнірах, в яких забив 30 м'ячів і віддав 5 результативних передач.
Зокрема, він став кращим бомбардиром чемпіонату України, де забив 21 гол (один - з пенальті) за сезон.