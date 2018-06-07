Кращий бомбардир чемпіонату України став гравцем португальської Бенфіки

Аргентинець підписав із португальським клубом контракт на чотири роки.

Нападаючий донецького Шахтаря Факундо Феррейра перейшов в португальську Бенфіку.

Про це повідомляється на офіційному сайті лісабонського клубу.

Аргентинець підписав з клубом контракт на чотири роки.

"Це дуже відомий в Аргентині клуб. Ді Марія, Аймар, Савіола... Коли аргентинці, які грають тут, мені сказали приїхати - я не сумнівався ні секунди", - сказав Феррейра.

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За словами футболіста, він щасливий бути в цьому клубі і додав, що для того, щоб грати йому потрібно бути в хорошій формі і ментально сильним. "Це велика честь носити форму Бенфіки", - додав Феррейра.

За даними видання A Bola, Факундо Феррейра буде заробляти в Лісабоні 2,2 мільйонів євро на рік.

До Бенфіки Феррейра переходить на правах вільного агента.

За словами Феррейри, він хотів спробувати себе в більш сильному чемпіонаті. "Коли я дізнався про Бенфіку, не сумнівався у своєму рішенні, незважаючи на те, що в Україні мені було добре. Я грав кожну гру, забивав голи, я був щасливий, але мені хотілося спробувати більш сильний чемпіонат. Це буде для мене свого роду випробування. Нове місто, нова культура", - цитує A Bola екс-гравця донецького Шахтаря.

Нагадаємо, форвард «Шахтаря» Факундо Феррейра повідомив, що матч проти «Динамо» був останнім для нього у складі гірників.

У минулому сезоні Феррейра провів за «Шахтар» 42 матчі у всіх турнірах, в яких забив 30 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

Зокрема, він став кращим бомбардиром чемпіонату України, де забив 21 гол (один - з пенальті) за сезон.