"Футболобандерівці" у ФІФА заборонили любительці терористів Чичеріній співати на ЧС-2018

ФІФА пропонує організаторам фан-фестивалю замінити Чичеріну, виступ якої планувався 15 червня, на іншого виконавця.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) заборонила російській співачці Юлії Чичеріній виступати перед уболівальниками чемпіонату світу з футболу в Ростові-на-Дону.

Згідно з листом, який сама Чичеріна поширила у Facebook, організація стурбована, що наявність пісень на військову тематику в репертуарі Чичеріної може привернути негативну увагу ЗМІ і нашкодити репутації ФІФА, передає Радіо Свобода.

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У федерації також уточнили, що релігійні і політичні теми на заходах чемпіонату світу зачіпати заборонено, а Чичеріна асоціюється з військовою темою.

ФІФА пропонує організаторам фан-фестивалю замінити Чичеріну, виступ якої планувався 15 червня, на іншого виконавця.

Сама співачка називає ФІФА «футболобандерівцями» і пов’язує заборону з тим, що «рок – музика протесту».

Нагадаємо, раніше російська співачка Юлія Чичеріна випустила кліп під назвою "Рвати", присвячений бойовикам "ЛДНР", зокрема "Гіві" й "Моторолі".

Зазначимо, що Чичеріна неодноразово приїжджала на окуповані території Донбасу і давала там концерти перед проросійськими терористами.