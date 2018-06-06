Шевченко: Ріанчо залишає тренерський штаб збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко дав коментар сайту ФФУ, в якому підбив підсумки останнього збору національної команди.

Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко підбив підсумки останнього збору команди й повідомив що Рауль Ріанчо залишає команду.

Про це він повідомив у спілкуванні з прес-службою ФФУ.

— Ми провели якісний збір, цей час із командою дав нам змогу перевірити велику групу гравців, — заявив Андрій Миколайович. — Дуже шкода тих, хто через травми не взяв участі у заняттях і матчах. Проте інформації багато, ми мали нагоду її проаналізувати. За дві гри ми випробували різні комбінації, сполучення виконавців у центрі поля. Не всі хлопці прибули в однаковому стані, це відчувалося. Утім, усі мали велике бажання закріпитися в команді, показати себе тренерам, - почав тренер.

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"Я ставив цього разу перед гравцями конкретне завдання — результат. Нам потрібно вміти грати на результат! Попереду вже офіційні матчі. Восени ми стартуємо в новому турнірі, Лізі націй, там не буде часу на експерименти. Гадаю, що у вересні фізичні кондиції футболістів будуть кращими, це буде вже майже середина наступного сезону. Ми працювали з прицілом на осінь", - зазначив тренер команди.

"Також хотiв би повiдомити, що припинив спiвпрацю зі збірною України один із наших тренерів — Рауль Ріанчо. Він залишає команду. Ми дуже вдячні Раулю за його роботу й бажаємо успіхів у майбутньому", - підсумував тренер.

Як повідомляв УНІАН, збірна України з футболу провела збір, в рамках якого зіграла два товариські матчі - з командами Марокко - 0:0, та Албанії - 4:1.