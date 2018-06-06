"Шахтар" став четвертим клубом Європи з трансферного баллансу

Починаючи з сезону 2014/15, Шахтар заробив на трансферах своїх футболістів 159,3 млн євро.

Донецький "Шахтар" після продажу Фреда в Манчестер Юнайтед зміцнив свої позиції в рейтингу клубів з найкращим трансферним балансом.

Починаючи з сезону 2014/15, Шахтар заробив на трансфери своїх футболістів 159,3 млн євро, повідомляє Футбол 24.

Перехід Алекса Тейшейри в Цзянсу Сунин приніс "гірникам" 50 млн євро. Дуглас Коста дозволив заробити донецькому клубу на трансфер в Баварію 30 млн євро, а найбільше скарбничку Шахтаря поповнив Фред, який, за інформацією британських ЗМІ, був проданий в Манчестер Юнайтед за 60 млн.

Крім цього, Шахтар отримав за 8 млн євро від Мілана і Сампдорії за трансфери Луїса Адріано і Фернандо відповідно.

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Інші продажи футболістів дозволили "гірникам" збагатитися на 5 млн євро.

На придбання нових виконавців з 2014 року Шахтар витратив всього 14,4 млн євро, що не в останню чергу пов'язано з війною на Донбасі.

У рейтингу клубів з найкращим трансферним балансом Шахтар займає високе 4-е місце (144,9 млн євро), тоді як київське "Динамо" опинилося на 13-ій позиції (71,2 млн).

Топ-10 клубів з найкращим трансферним балансом:

1. Монако – 369,17 млн євро

2. Бенфіка – 337,22 млн євро

3. Порту – 194,42 млн євро

4. Шахтар – 144,90 млн євро

5. Зальцбург – 127,21 млн євро

6. Боруссія Дортмунд – 95,17 млн євро

7. Аякс – 94,65 млн євро

8. Дженоа – 88 млн євро

9. ПСВ – 75,25 млн євро

10. Спортинг – 74,15 млн євро