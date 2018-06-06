Збірна Аргентини відмовилася від товариського матчу з Ізраїлем через загрози палестинців

Група палестинських фанатів влаштувала акцію біля бази аргентинської збірної в Барселоні.

Збірна Аргентини відмовилася від проведення товариського матчу з Ізраїлем в Єрусалимі 9 червня.

Причиною стали погрози з боку представників Палестини, інформує Спорт-Експрес з посиланням на Mundo Deportivo.

Раніше глава Федерації футболу Палестини Джібріль Раджуб закликав арабських і мусульманських уболівальників спалювати фотографії та футболки аргентинського нападаючого "Барселони" Ліонеля Мессі, якщо форвард прийме участь у грі з Ізраїлем.

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Крім того, група палестинських фанатів влаштувала акцію біля бази аргентинської збірної в Барселоні. Вони вимагали відмовитися від гри з Ізраїлем.

Головний тренер Аргентини Хорхе Сампаоли, незважаючи на відмову від цієї зустрічі, хоче до початку чемпіонату світу, все ж провести одну гру, яка, веротяно, пройде в Барселоні.