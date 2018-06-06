Збірна Мексики влаштувала оргію з 30 повіями - ЗМІ

Гравці не будуть піддані санкціям з боку керівництва Федерації футболу Мексики, оскільки ніхто з них не пропускав тренувань.

У Мексиці назріває сексуальний скандал у зв'язку з поїздкою збірної з футболу на чемпіонат світу — 2018.

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Як інформує TVNotas, дев'ять футболістів національної збірної перед поїздкою на мундіаль орендували приватний будинок неподалік від Мехіко і замовили послуги понад 30 повій, пише Sportbox.

Серед дійових осіб були лідери збірної — Рауль Хіменес, Гільєрмо Очоа, Джованні дос Сантос, Карлос Сальседо і Марко Фабіан.

Відзначається, що гравці не будуть піддані санкціям з боку керівництва Федерації футболу Мексики, оскільки ніхто з них не пропускав тренувань, а скоєне було влаштовано у вільний від футболу час.

У 2010 і 2011 роках мексиканська команда вже потрапляла в подібні історії. Тоді футболісти були оштрафовані і відсторонені від збірної.

Нагадаємо, в травні п'ятеро турецьких спортсменів влаштували оргію в російській готелі і виклали фото в соцмережі.