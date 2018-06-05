У футбольній Прем'єр-лізі введений Золотий матч з наступного сезону
18:08, 05 червня 2018Футбол
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З'явиться шанс на ще один матч між Шахтарем і Динамо.
У Прем'єр-лізі буде "золотий матч" / тupl.ua
В українській футбольній Прем'єр-лізі введений Золотий матч з нового сезону 2018/19.
Вирішальний поєдинок за титул відбудеться у випадку рівності між 1-ю і 2-ю командою за очками і очним зустрічам.
У травні повідомлялося, що ініціатором повернення цього правила виступило Динамо, яке винесло пропозицію на розгляд клубам УПЛ, повідомляє SportArena з посиланням на FootballHub..
Перш чемпіон УПЛ у разі рівності очок визначався з урахуванням різниці м'ячів.
Динамо в сезоні, що завершився української Прем'єр-ліги поступилося 2 очки "гірникам" у чемпіонаті, вигравши в останньому турі з рахунком 2:1.
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