У футбольній Прем'єр-лізі введений Золотий матч з наступного сезону

З'явиться шанс на ще один матч між Шахтарем і Динамо.

В українській футбольній Прем'єр-лізі введений Золотий матч з нового сезону 2018/19.

Вирішальний поєдинок за титул відбудеться у випадку рівності між 1-ю і 2-ю командою за очками і очним зустрічам.

У травні повідомлялося, що ініціатором повернення цього правила виступило Динамо, яке винесло пропозицію на розгляд клубам УПЛ, повідомляє SportArena з посиланням на FootballHub..

Перш чемпіон УПЛ у разі рівності очок визначався з урахуванням різниці м'ячів.

Динамо в сезоні, що завершився української Прем'єр-ліги поступилося 2 очки "гірникам" у чемпіонаті, вигравши в останньому турі з рахунком 2:1.