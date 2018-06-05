Президент футбольної Прем'єр-ліги: є принципова домовленість про єдиний ТБ-пул

Прем'єр-ліга йшла до цього довгих 10 років.

Президент УПЛ Томас Грімм повідомив про наявність домовленості з приводу передачі ТБ-прав УПЛ.

Вона може відбутися вже з сезону-2019/20, повідомляє SportArena.

«Є принципова домовленість про передачу телевізійних прав до УПЛ. До цієї угоди ми прийшли на сьогоднішній зустрічі. Цей договір буде затверджений ФФУ. Вже в сезоні-2019/20 права можуть перейти до УПЛ», — повідомив президент УПЛ на прес-конференції, присвяченій Суперкубку України.

А віце-президент української Прем'єр-ліги Маркіян Ключковський і зовсім підкреслив, що крім УПЛ в телепул може також увійти ПФЛ.

«Ми до цієї передачі вже готуємося. Окремим додатком, яке затвердила УПЛ, передбачені механізми для повернення 16 команд. Перша ліга вже досить знана. Поставили собі позначку, щоб прийняти це рішення не пізніше зимової перерви. Щоб могли підготувати телепул у разі згоди, ПФЛ та ФФУ», — додав віце-президент організації.

Раніше, у середині травня президент УПЛ повідомляв, що Динамо і Шахтар попередньо погодилися на єдиний пул.