Десна і Полтава отримали атестат на участь в УПЛ

Новачки допущені до нового сезону змагань у Прем'єр-лізі.

5 червня, у Києві, в Будинку футболу проходять Загальні збори учасників УПЛ, на якому планується підведення підсумків сезону-2017/2018 та затвердження Регламенту та календаря змагань на новий сезон, фінансового звіту та бюджету УПЛ, пролонгації договору з ФФУ, а також проведення жеребкування календаря сезону-2018/2019.

Слідом за "Десною", атестат на участь в УПЛ отримав ще один новачок елітного дивізіону – "Полтава", президент якої – Леонід Соболєв, особисто присутній на зборах, повідомляє Footboom.

Вирішено, що "Полтава" перші три-чотири місяці буде грати на стадіоні "Ворскла" і до зими зробить на арені "Локомотив", де проводила домашие гри в матчех Першої ліги, підігрів, освітлення та роздягальні, згідно з вимогами УПЛ.

Десна матчі Прем'єр-ліги планує проводити на своєму стадіоні в Чернігові.

Як повідомляв УНІАН, рік тому "Десна" здобула право зіграти в УПЛ за спортивним принципом, але не пройшла атестацію і не була включена до складу учасником елітного дивізіону чемпіонату України з футболу.