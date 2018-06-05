Голкіпер збірної Тунісу симулював травму, щоб польові гравці могли поїсти в Рамадан

Національна збірна так вже врятувала себе від поразок у двох матчах.

Футболісти збірної Тунісу знайшли хитрий спосіб поповнювати сили на матчах під час посту у священний місяць Рамадан.

Як тільки настає момент, коли їм вперше з раннього ранку можна поїсти, воротар несподівано отримує легку травму. Поки гру зупиняють, вся команда мчить до тренера, який роздає їм воду і фініки, повідомляє Medialeaks з посиланням на ВВС.

І це допомагає — збірна так вже врятувала себе від поразок у двох матчах.

В товариських матчах збірної Тунісу з командами з Португалії і Туреччини воротар туніської збірної застосував тактичний прийом, який вболівальники помітили не відразу, хоча він був у всіх на виду. Під час обох ігор він падав і показував, що йому боляче, саме в той момент, коли його товариші по команді могли завершити свій пост, обов'язковий для мусульман під час Рамадану.

За правилами під час священного в ісламі місяця Рамадан віруючі не повинні їсти і пити від сходу до заходу сонця. Є кілька винятків (наприклад, для вагітних жінок, хворих та літніх людей), але національна футбольна збірна в цей список явно не потрапляє, незважаючи на навантаження під час матчу. Гравці збірної Тунісу змушені не їсти і не пити цілий день, а потім ще відігравати матч. Але їхній воротар Муе Ассен знайшов вихід з положення.

Під час матчу з Португалією 28 травня збірна Тунісу програвала з рахунком 2:1, але попросила перерву на шість хвилин, пояснивши це легкою травмою голкіпера. Поки їм займалися медики, інші туніські гравці побігли до трибуни, де тренер дав їм води, фініків (традиційна їжа при закінченні посту в Рамадан) і протеїнових батончиків. Після цього вони продовжили грати з новими силами — забили ще один гол, і гра закінчилася внічию, з рахунком 2:2.

Потім така ж історія повторилася 1 червня на матчі з Туреччиною. Ассен падає на землю — гра зупиняється, збірна Тунісу підкріплюється фініками і грає далі. І знову рахунок 2:2 (щоправда, цього разу всі чотири голи були забиті після перекусу). Коментатори зазначили, що обидві «травми» воротаря (які які анітрохи не завадили йому грати далі) збіглися за часом із заходом сонця: воротар давав своїй команді можливість перекусити, як тільки дозволялося закінчити пост на день.

Збірна Тунісу на груповому етапі чемпіонату світу в Росії зіграє з Англією (18 червня, Волгоград), Бельгією (23 червня, Москва) і Панамою (28 червня, Саранськ).