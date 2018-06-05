"Динамо" виклало свою позицію щодо виплат компенсацій у зв'язку з трансфером Ярмоленка

Столичний клуб висловив претензії до ФФУ у зв'язку з трьома різними "паспортами футболіста", в які вносилися постійні правки, змінювалися дати і додавалися нові клуби - претенденти на отримання платежів.

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) оприлюднив свою офіційну позицію щодо виплати платежів солідарності ФІФА" після трансферу Андрія Яромленка в німецьку "Боруссію" (Дортмунд).

Заява клубу опубліковано на офіційному сайті ФК "Динамо" (Київ).

У неї, зокрема, клуб визнає, що "ТОВ «ФК «Динамо» Київ» та ФК «Боруссія» (Дортмунд) при підписанні контракту про трансфер футболіста Андрія Ярмоленка дійшли взаємної згоди про те, що зобов'язання по виплаті компенсації за механізмом солідарності ФІФА у зв'язку з трансфером, будуть здійснюватися ФК «Динамо», а кошти будуть частиною загальної суми трансферної компенсації".

Разом з тим, у "Динамо" пвдкреслюють, що "нами був затребуваний у Федерації футболу України паспорт футболіста, на основі якого має проводитися розрахунок виплат на користь клубів, які здійснювали підготовку футболіста. Протягом трьох наступних місяців ФФУ направила на адресу ФК «Динамо» три різних за своєю суттю паспорта футболіста А. Ярмоленко, в які вносилися постійні правки, змінювалися дати і додавалися нові клуби - претенденти на отримання платежів. У підсумку, в останньому варіанті паспорта футболіста від 21 листопада 2017 року, який був наданий Федерацією футболу України, міститься інформація про чотири школи , крім ФК «Динамо» (Київ), які виховували Ярмоленко: «Десна» (Чернігів), «Відрадний» (Київ), «Локомотив» (Київ) і ФК «Юність» (Чернігів). Точніше три різних чернігівських «Юності».

Також в клубі підкреслюють, що "основна і більша частина грошових коштів за платежами солідарності (822,600 євро) належала ФК «Динамо» (Київ)".

А згідно паспорта футболіста від 21 листопада 2017 року, який був наданий Федерацією футболу України, на платежі солідарності могли розраховувати наступні клуби: СДЮШОР «Юність» (Чернігів), «Юність» (Чернігів), «Десна-Юність» (Чернігів), «Локомотив» (Київ), «Відрадний» (Київ), ФК «Відрадний» (Київ), Десна (Чернігів) та «Динамо» (Київ).

"Після звернення в клуб керівника ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність», 20 грудня 2017 був підписаний договір між ТОВ «Футбольний клуб «Динамо» Київ» і ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність», згідно з яким цей клуб запевнив, що Андрій Ярмоленко виступав за його команди у відповідні періоди реєстрації, а значить має право на отримання платежів солідарності. Розмір виплати склав 150 000 Євро, які були виплачені в повному обсязі на рахунки ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність». До речі, як стало відомо, саме ці рахунки і надавалися директором СДЮШОР «Юність» Ст. Курбаковым в його листі на адресу ФК «Боруссія» (Дортмунд). При цьому, ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність» повністю взяла на себе відповідальність за врегулювання питань у разі будь-яких претензій від третіх осіб, що закріплено у договорі. Як стало відомо згодом, з причин неодноразового внесення Федерацією футболу України змін в паспорт футболіста, в документі один і той же чернігівський клуб фігурував під різними назвами - СДЮШОР «Юність» (Чернігів), «Юність» (Чернігів) та «Десна-Юність» (Чернігів)", - йдеться в заяві.

"При таких обставинах, в результаті відсутності конкретних юридичних осіб у паспорті футболіста, який надавався Федерацією футболу України, ФК «Динамо» по суті став заручником неузгоджених дій двох юридичних осіб, які після зміни директора СДЮШОР конфліктують", - підкреслюють в "Динамо".

"При таких умовах, як тільки ФФУ нарешті надасть ФК «Динамо» кінцевий примірник паспорта гравця із зазначенням повного переліку юридичних осіб, які здійснювали підготовку футболіста Андрія Ярмоленка і претендують на отримання виплат за механізмом солідарності, ФК «Динамо» Київ у повному обсязі виконає свої фінансові зобов'язання. У той же час, у разі відмови Федерації футболу України вносити відповідні зміни в паспорт футболіста, в СДЮШОР «Юність» не буде підстав для отримання платежів солідарності за періоди підготовки, віднесені до клубм «Десна-Юність» (Чернігів) та «Юність» (Чернігів), оскільки саме паспорт футболіста є визначальним для визначення одержувача таких коштів. Сподіваємося , що Федерація футболу України зробить належні висновки з даної ситуації і надалі буде проявляти більш відповідальне відношення до процесу заповнення і видачі паспортів футболістів", - підсумували в ФК "Динамо" (Київ).