На Інтері під час ЧС-2018 будуть працювати чотири коментатора

12:55, 05 червня 2018
Футбол
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Українські канали "Інтер" та НТН проведуть трансляцій матчів ЧС-2018 / iz.ru

Коментувати матчі чемпіонату будуть чотири коментатора Роман Кадемін, Олександр Сукманский, Олександр Тингаєв і Юрій Кириченко, повідомляє Sport.ua.

Також до коментарю матчів планують залучати футбольних зірок і експертів.

Як повідомляв УНІАН, раніше відомий коментатор Денис Босянок категорично відмовився коментувати матчі ЧС-2018 на «Інтері».

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Теги: #ЧС-2018 у Росії#де дивитися футбол