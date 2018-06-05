На Інтері під час ЧС-2018 будуть працювати чотири коментатора
12:55, 05 червня 2018Футбол
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Стало відомо, кто буде коментувати ЧС-2018 українському телеглядачеві.
Українські канали "Інтер" та НТН проведуть трансляцій матчів ЧС-2018 / iz.ru
Чемпіонат світу-2018, який пройде в Росії з 14-го червня по 15-е липня, в Україні будуть транслювати телеканали «Інтер» та НТН.
Коментувати матчі чемпіонату будуть чотири коментатора Роман Кадемін, Олександр Сукманский, Олександр Тингаєв і Юрій Кириченко, повідомляє Sport.ua.
Також до коментарю матчів планують залучати футбольних зірок і експертів.
Як повідомляв УНІАН, раніше відомий коментатор Денис Босянок категорично відмовився коментувати матчі ЧС-2018 на «Інтері».
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