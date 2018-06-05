Бразильський гравець "Шахтаря" Фред буде отримувати в МЮ 5 млн євро за сезон
11:05, 05 червня 2018Футбол
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Підписання контракту південноамериканця з клубом з Манчестера відбудеться найближчим часом.
Фред підпише 5-років ний контракт з зарплатою в 5 млн. євро за сезон / shakhtar.com
Центральний півзахисник донецького Шахтаря Фред найближчим часом підпише 5-річний контракт з Манчестер Юнайтед.
Відповідно до нього, 25-річний футболіст зароблятиме 5 мільйонів євро за сезон, повідомляє SportArena з посиланням на Gianlucadimarzio.com.
Раніше ЗМІ повідомляли, що угода бразильця буде розрахована за схемою 4+1.
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Також Manchester Evening News назвав номери, між якими обирає хавбек: це 8-й, 10-й та 16-й.
Швидше за все, Хуан Мата забере десятку собі, а Фред отримає вісімку, під якою грав в "Шахтарі".
Як повідомляв УНІАН, напередодні гравець пройшов медичний огляд в Манчестер Юнайтед.
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