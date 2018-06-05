Бразильський гравець "Шахтаря" Фред буде отримувати в МЮ 5 млн євро за сезон

Підписання контракту південноамериканця з клубом з Манчестера відбудеться найближчим часом.

Центральний півзахисник донецького Шахтаря Фред найближчим часом підпише 5-річний контракт з Манчестер Юнайтед.

Відповідно до нього, 25-річний футболіст зароблятиме 5 мільйонів євро за сезон, повідомляє SportArena з посиланням на Gianlucadimarzio.com.

Раніше ЗМІ повідомляли, що угода бразильця буде розрахована за схемою 4+1.

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Також Manchester Evening News назвав номери, між якими обирає хавбек: це 8-й, 10-й та 16-й.

Швидше за все, Хуан Мата забере десятку собі, а Фред отримає вісімку, під якою грав в "Шахтарі".

Як повідомляв УНІАН, напередодні гравець пройшов медичний огляд в Манчестер Юнайтед.