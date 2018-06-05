Сотні жителів російського міста залишаться без гарячої їжі та води на час ЧС-2018

Мешканців житлового комплексу "Західний" в Єкатеринбурзі залишать без газу, який забезпечує роботу бойлерів і варильних панелей.

Жителі російського Єкатеринбурга з житлового комплексу «Західний» на місяць залишаться без газу через Чемпіонату світу з футболу (ЧС-2018).

«На території житлового комплексу всі квартири опалюються завдяки газу, гаряча вода надходить теж за рахунок газу (бойлер), а також варильні панелі теж газові», — написала одна з читачок пабліка Типовий Єкатеринбург в соцмережі.

До тексту прикріплений знімок відповідного повідомлення від керуючої компанії.

Комунальники, у відповідь лише розводять руками: «Проблема в тому, що у нас газ високого тиску підходить, 14 кілограм на квадратний сантиметр, тому нам цей папір і дали, — розповів E1.ru голова кооперативу «Очеретіна, 11» Володимир Міхєєв. — Є розпорядження, і ми змушені його виконувати».

Таким чином мешканці 14 будинків залишаться без газу. При цьому, від комплексу досить далеко до Центрального стадіону міста, де проходитимуть матчі ЧС-2018. «Моя бабуся живе набагато ближче до «Єкатеринбург Арені», і у неї нічого відключати не збираються. Це вже якась дикість», — повідомила одна з мешканок.

Як повідомляв КНИАН, Чемпіонат світу пройде в 11 містах Росії з 14 червня по 15 липня.