Майже весь другий тайм фіналу ЛЧ воротар "Ліверпуля" грав зі струсом мозку - ЗМІ
У воротаря "Ліверпуля" Лоріса Каріуса був струс мозку під час фіналу Ліги чемпіонів з "Реалом".
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Майже весь другий тайм він провів зі струсом мозку, повідомляє ТСН з посиланням на Sportbuzzer.
На початку другого тайму капітан "Реала" Серхіо Рамос влетів ліктем в голову голкіперу.
Через кілька хвилин Лоріс допустив жахливу помилку, яка коштувала йому пропущеного гола – коли він викинув м'яч прямо на ногу Каріму Бензема. У кінцівці гри голкіпер знову помилився – після дальнього удару Гарета Бейла.
In der 49. Minute bekommt @LorisKarius den Ellenbogen von @SergioRamos ab. Zwei Minuten später folgt sein erster Patzer. #RMALFC#UCLFinalpic.twitter.com/dv0far0rva— ZDF Sport (@ZDFsport) May 26, 2018
Нагадаємо, 26 травня "Ліверпуль" програв у фіналі Ліги чемпіонів "Реалу" багато в чому через провальну гру свого голкіпера Лоріса Кариуса.