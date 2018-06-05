Майже весь другий тайм фіналу ЛЧ воротар "Ліверпуля" грав зі струсом мозку - ЗМІ

На початку другого тайму капітан "Реала" Серхіо Рамос влетів ліктем в голову голкіпера "Ліверпуля".

У воротаря "Ліверпуля" Лоріса Каріуса був струс мозку під час фіналу Ліги чемпіонів з "Реалом".

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Майже весь другий тайм він провів зі струсом мозку, повідомляє ТСН з посиланням на Sportbuzzer.

На початку другого тайму капітан "Реала" Серхіо Рамос влетів ліктем в голову голкіперу.

Через кілька хвилин Лоріс допустив жахливу помилку, яка коштувала йому пропущеного гола – коли він викинув м'яч прямо на ногу Каріму Бензема. У кінцівці гри голкіпер знову помилився – після дальнього удару Гарета Бейла.

Нагадаємо, 26 травня "Ліверпуль" програв у фіналі Ліги чемпіонів "Реалу" багато в чому через провальну гру свого голкіпера Лоріса Кариуса.