Поліція відкрила справу за футболок фанатів Ниви-В зі свастикою

Даний факт також буде розглядати КДК ФФУ, тому що він відображений у рапортах арбітра і офіційного делегата зустрічі

Вінницька поліція відкрила справу за фактом демонстрації фашистських символів фанатами Ниви-В в останньому матчі команди.

Даний факт також буде розглядати КДК ФФУ, тому що він відображений у рапортах арбітра і офіційного делегата зустрічі, повідомляє SportArena з посиланням на свої джерела.

Інцидент стався в суботу, 2 червня, в матчі останнього туру групи А Другої ліги між Нивою-і Агробізнесом (2:0).

Частина вболівальників команди одягла на себе футболки червоного кольору із зображенням свастики, тим самим зображуючи прапор фашистської Німеччини.