5 тисяч українців вже купили квитки на Чемпіонат світу в Росії – Геращенко

Фінальний етап Чемпіонату світу з футболу відбудеться в Росії з 14 червня до 15 липня.

Близько 5 тисяч громадян України придбали квитки на Чемпіонат світу з футболу-2018 попри небезпеку поїздок до Росії.

Таку інформацію озвучила віце-спікер і представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на погоджувальній раді парламенту, повідомляє Українська правда.

"Дозвольте звернутися до всіх українців – тих 5 000 українців, про яких говорять, що вони начебто купили квитки їхати на Чемпіонат світу з футболу. Шановні українці, 10 разів подумайте над тим, чи варто їхати в країну-агресор, де вас можуть схопити, затримати – і потім українська влада буде часто безсила навіть надіслати до вас консулів", – заявила вона.

"Не варто ані гривнею, ані рублем підтримувати будь-що, що відбувається в Росії", – додала Геращенко.

Вона також закликала нардепів:

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"Я прошу всіх нас апелювати до всіх міжнародних структур з двома вимогами: тиск на Путіна, щоб до Чемпіонату світу з футболу були звільнені політв’язні й заручники і допуск Міжнародного комітету Червоного хреста й українського омбудсмена Людмили Денісової до всіх тюрем, у тому числі й на окупованих територіях на Донбасі і в Криму, й до наших політв’язнів у Росії".

Геращенко зазначила, що минулого тижня у Мінську українська сторона знову заявила про готовність передати 23 росіян задля звільнення Сенцова, Кольченка, Карпюка, Клиха, Гриба та інших політв'язнів – а представники РФ сказали, що цих росіян включають у списки ОРДО й ОРЛО.

"Сьогодні буде винесено псевдовирок українському журналісту Рроману Сущенку, у Кремлі вже прийнято рішення – немає сумнівів, що його засудять", – заявила вона.

Віце-спікер нагадала: "Минулої неділі у 80 містах світу пройшли акції на підтримку Олега Сенцова й інших політв'язнів Кремля"

Крім Олега Сенцова, голодують Олександр Кольченко, Олександр Шумков, Володимир Балух, наголосила вона.

"Терор, оголошений Російською Федерацією українцям, не має кінця і краю", – заявила Геращенко.

Фінальний етап Чемпіонату світу з футболу відбудеться в Росії з 14 червня до 15 липня. Українців закликали не їхати на нього через небезпеку затримання та можливу агресію.