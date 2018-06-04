Київське Динамо підписало 5-річний контракт з Че Че — ЗМІ

12:54, 04 червня 2018
Футбол
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Че Че буде належати Динамо протягом найближчих 5 років / Football.ua

Кияни врегулювали останні деталі особистої угоди 25-річного футболіста, повідомляє SportArena з посиланням на UOL Esporte.

Угода з бразильцем розрахована на 5 років, інші деталі контракту джерело не наводить.

Нагадаємо, що усна домовленість між клубами була досягнута ще на позаминулому тижні, трансфер хавбека обійдеться киянам в 4,8 мільйона євро.

Че Че виступає за Палмейрас з травня 2016 року, зігравши за цей час 110 матчів і забивши 5 м'ячів.

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Теги: #УПЛ#трансфери#Динамо Київ