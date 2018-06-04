Роналду на ЧС в Росії будуть охороняти екс-десантник і боєць ММА - як і в Києві, на фіналі ЛЧ
12:23, 04 червня 2018Футбол
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Стежити за безпекою португальського футболіста в Росії будуть екс-десантник Нуну Марекош і боєць MMA Гонсалу Сальгадо.
Кріштіану Роналду супроводжували охоронці в Києві, і будуть супроводжувати в Москві / REUTERS
Зірка збірної Португалії і "Реала" Кріштіану Роналду найняв двох персональних охоронців на час чемпіонату світу-2018 в Росії.
Про це повідомляє Апостроф з посиланням на Mirror, який публікує фото охоронців Роналду.
Стежити за безпекою португальського футболіста в Росії будуть екс-десантник Нуну Марекош і боєць MMA Гонсалу Сальгадо.
Цікаво, що колишній десантник Марекош також бере участь у боях з биками. Що стосується Сальгадо, то він провів сім боїв за правилами MMA, здобувши в них п'ять перемог.
Варто відзначити, що обидва охоронці вже були присутні поруч з Роналду під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві.
Mirror
Mirror
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