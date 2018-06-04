Роналду на ЧС в Росії будуть охороняти екс-десантник і боєць ММА - як і в Києві, на фіналі ЛЧ

Стежити за безпекою португальського футболіста в Росії будуть екс-десантник Нуну Марекош і боєць MMA Гонсалу Сальгадо.

Зірка збірної Португалії і "Реала" Кріштіану Роналду найняв двох персональних охоронців на час чемпіонату світу-2018 в Росії.

Про це повідомляє Апостроф з посиланням на Mirror, який публікує фото охоронців Роналду.

Стежити за безпекою португальського футболіста в Росії будуть екс-десантник Нуну Марекош і боєць MMA Гонсалу Сальгадо.

Цікаво, що колишній десантник Марекош також бере участь у боях з биками. Що стосується Сальгадо, то він провів сім боїв за правилами MMA, здобувши в них п'ять перемог.

Варто відзначити, що обидва охоронці вже були присутні поруч з Роналду під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві.