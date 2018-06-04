Фред покинув розташування збірної Бразилії для проходження медогляду в МЮ — ЗМІ

12:17, 04 червня 2018
Футбол
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Фред може перейти в МЮ вже в найближчі дні / vk.com/footballhubua

За інформацією джерела англійського BBC, 25-річний футболіст вже залишив розташування збірної Бразилії і відправився на Олд Траффорд, повідомляє Football.ua.

Очікується, що перехід буде підтверджений на початку наступного тижня. За неофіційною інформацією, сума трансферу складе 52 мільйони фунтів (60 мільйонів євро).

Раніше повідомлялося, що Шахтар має намір виручити 70 мільйонів євро за Фреда.

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Теги: #Манчестер Юнайтед#трансфери#Фред клуби АПЛ