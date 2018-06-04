Фред покинув розташування збірної Бразилії для проходження медогляду в МЮ — ЗМІ

Гравець може підписати контракт вже в найближчі години.

Фред найближчим часом пройде медичний огляд у Манчестер Юнайтед.

За інформацією джерела англійського BBC, 25-річний футболіст вже залишив розташування збірної Бразилії і відправився на Олд Траффорд, повідомляє Football.ua.

Очікується, що перехід буде підтверджений на початку наступного тижня. За неофіційною інформацією, сума трансферу складе 52 мільйони фунтів (60 мільйонів євро).

Раніше повідомлялося, що Шахтар має намір виручити 70 мільйонів євро за Фреда.