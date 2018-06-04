Шевченко після матчу з Албанією: рахунок 4:1 говорить сам за себе

Головний тренер збірної України з футболу підвів підсумки короткострокового збору своєї команди.

Напередодні головна команда країни провела другий спаринг в рамках травнево-червневого збору. Підопічні Андрія Шевченка взяли верх над збірною Албанії.

На післяматчевій прес-конференції головний тренер синьо-жовтих оцінив гру своєї команди, а також торкнувся кілька важливих аспектів, повідомляє Команда 1.

Про гру

— Тепер ми більшою мірою націлюємося на результат, я просив хлопців про це. Незважаючи на те, що закінчився чемпіонат і було мало часу на відновлення, я попросив команду добути влаштовує рахунок, тому що такі ігри, які нас чекають — офіційні. Настрій на матч був відповідним, що і відбилося на полі.

Про важливість голів за збірну для Ярмоленка

— Це має значення для психологічного відновлення Андрія. Тривала реабілітація після травми завадила йому провести кінцівку сезону в своєму клубі. Ми бачимо його функціональний стан, він постійно додає. Позитивним моментом для Ярмоленко є те, що він зіграв два матчі, двічі забив, віддав дві гольові передачі. Я радий за нього і радий за команду.

Про моменти албанців

— В одному з епізодів ми допустили помилку: захисники не розрахували, а у вільну зону увірвався гравець, який небезпечно пробивав. А так, нічого особливого опоненти перед нашими воротами не створили. Перший тайм був взагалі хороший, у другому ми попросили хлопців контролювати м'яч. Футболісти, які вийшли на заміну, вдало увійшли у гру. Рахунок 4:1 говорить сам за себе. Це хороша репетиція, яка дає психологічну впевненість перед подальшими матчами. А зараз я побажав удачі всім гравцям у клубах: вони відпочинуть і почнуть підготовку до нового сезону. Восени нас чекають серйозні матчі.

Про ротацію складу

— Це моя філософія. Для того, щоб всі гравці, яких ми задіємо — 24-25 футболістів — рівноцінно розуміли свою позицію на футбольному полі. Ротація, яку ми зараз провели, показала, що гравці розуміють своє завдання і своє місце в ігровій схемі. Те, що ми запланували, вдалося виконати. Звичайно, варто відзначити, що і албанці давали нам це робити. Загалом провели хороший матч.

Про цінності перемоги в товариському матчі

— Найважливішими для мене будуть офіційні зустрічі у вересні. Товариські ігри потрібні виключно для підготовки до таких матчів. Мені важливо було подивитися як гравці взаємодіють з партнерами і розуміють свою позицію на полі, виконують структуру гри. Перемоги мають значення у турнірних змаганнях.

Як повідомляв УНІАН, матч Албанія - Україна завершився з рахунком 1:4.

Наступні матчі збірна України проведе у вересні в рамках Ліги націй. Синьо-жовті на виїзді зіграють з Чехією (6 вересня) і вдома приймуть Словаччину (9 вересня).