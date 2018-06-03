Збірна України розгромила Албанію в товариському матчі

Гра в Евіані завершилася з рахунком 4:1 на користь команди Андрія Шевченка.

В Евіані (Франція) завершився товариський матч національних футбольних збірних України і Албанії, в якому українська команда обіграла суперника.

Гра завершилася з рахунком 4:1, повідомляє кореспондент УНІАН.

Українці дуже потужно почали цей матч і вже в першому таймі вирішили результат гри.

Взявши півгодини на розкачку, українці потім повністю перехопили ініціативу. На 31-й хвилині перший гол забив Євген Коноплянка. Комбінація Марлос - Ярмоленко - Коноплянка завершилася ударом Євгена точно під ближню штангу, коли воротар, не вгадавши напрямок удару, почав падати в протилежний кут. Супстя 5 хвилин, на 36-й, другий гол забив Андрій Ярмоленко. Отримавши пас від Коноплянки, гравець німецької "Боруссії" (Дортмунд) у штрафному обіграв захисника і розстріляв ворота суперника.

А вже в доданий арбітром до першого тайму час, на 45+1 хвилині Ярмоленко зробив дубль. Марлос виконав навіс в штрафну, Малиновський не поскупився, відпасував праворуч на Ярмоленка, і той без проблем вразив ближній кут воріт.

Після перерви гравці збірної України зосередилися на відпрацювання елементів гри у захисті і без проблем довели матч до перемоги.Лише в самій кінцівці гри, на 89-й хвилині, Емануеле Ндой забив єдиний гол у відповідь від команди Албанії.

Правда, вже через хвилину свій дубль оформив Євген Коноплянка і встановив остаточний рахунок гри - 4:1 на користь збірної України.

Як повідомляв УНІАН, раніше команда Андрія Шевченка зіграла внічию зі збірною Марокко - 0:0.