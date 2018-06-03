Албанія - Україна: жодної поразки за всю історію збірної України

В п'яти матчах українці чотири рази вигравали й одного разу зіграли внічию.

Сьогодні у французькому Евіані відбудеться товариський матч національних збірних України та Албанії.

За всю історію наша національна команда ще жодного разу не програвала албанцям, повідомляє Федерація футболу України.

Чотири поєдинки між сьогоднішніми суперниками відбулися в рамках відбірних турнірів до чемпіонатів світу. А на стадіоні «Каміль Фурньє» в Евіані пройде друга в історії товариська зустріч опонентів.

Гра Албанія - Україна почнеться о 17.00 за київським часом. ТБ-трансляція - телеканал "Футбол 2".