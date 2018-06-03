Албанія - Україна: жодної поразки за всю історію збірної України

13:02, 03 червня 2018
Футбол
309 0
Українці ще жодного разу не програвали збірній Албанії / ffu.ua

За всю історію наша національна команда ще жодного разу не програвала албанцям, повідомляє Федерація футболу України.

Чотири поєдинки між сьогоднішніми суперниками відбулися в рамках відбірних турнірів до чемпіонатів світу. А на стадіоні «Каміль Фурньє» в Евіані пройде друга в історії товариська зустріч опонентів.   

Гра Албанія - Україна почнеться о 17.00 за київським часом. ТБ-трансляція - телеканал "Футбол 2".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #збірна України#Андрій Шевченко