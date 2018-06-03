Албанія - Україна: де дивитися товариський матч національної команди

Гру покаже занальнонаціональний та кабельний спеціалізований телеканали.

Товариська зустріч Албанія — Україна пройде у французькому Евіані на стадіоні «Каміль Фурньє» 3 червня. Розпочнеться поєдинок о 17.00 за київським часом, а подивитися його наживо українські вболівальники зможуть на каналі «Футбол 2», повідомляє Федерація футболу України. На каналі «Україна» матч транслюватиметься в запису з 21.00.

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