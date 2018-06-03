Албанія - Україна: де дивитися товариський матч національної команди

12:52, 03 червня 2018
Футбол
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Гравці збірної України проведуть матч проти футболістів Албанії / ffu.ua

Розпочнеться поєдинок о 17.00 за київським часом, а подивитися його наживо українські вболівальники зможуть на каналі «Футбол 2», повідомляє Федерація футболу України

На каналі «Україна» матч транслюватиметься в запису з 21.00. 

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Теги: #збірна України#Андрій Шевченко