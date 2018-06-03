Албанія - Україна: де дивитися товариський матч національної команди
12:52, 03 червня 2018Футбол
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Гру покаже занальнонаціональний та кабельний спеціалізований телеканали.
Гравці збірної України проведуть матч проти футболістів Албанії / ffu.ua
Товариська зустріч Албанія — Україна пройде у французькому Евіані на стадіоні «Каміль Фурньє» 3 червня.
Розпочнеться поєдинок о 17.00 за київським часом, а подивитися його наживо українські вболівальники зможуть на каналі «Футбол 2», повідомляє Федерація футболу України.
На каналі «Україна» матч транслюватиметься в запису з 21.00.
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