Албанія - Україна: Команда Шевченка є явним фаворитом матчу на ставках букмекерів

Аналітики контор визначилися зі своїми пріоритетами в товариській грі двох команд.

Сьогодні в Евіані (Франція) відбудеться товариський матч національних збірних, в якому команда України зіграє зі збірною Албанії. Явним фаворитом у цій грі на ставках букмекерів є збірна України, повідомляється на спеціалізованому букмекерському порталі BetExplorer. Портал зібрав дані 24 провідних контор світу, згідно з яким, середній коефіцієнт на перемогу української команди становить 1,81 до 1, на нічию - 3,21 до 1, а ан перемогу Албанії - 5,04 до 1. Матч Албанія - Україна розпочнеться о 17.00 за київським часом.

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