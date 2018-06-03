Албанія - Україна: Команда Шевченка є явним фаворитом матчу на ставках букмекерів

12:43, 03 червня 2018
Футбол
334 0
ffu.ua/photos

Явним фаворитом у цій грі на ставках букмекерів є збірна України, повідомляється на спеціалізованому букмекерському порталі BetExplorer.

Портал зібрав дані 24 провідних контор світу, згідно з яким, середній коефіцієнт на перемогу української команди становить 1,81 до 1, на нічию - 3,21 до 1, а ан перемогу Албанії - 5,04 до 1.

Матч Албанія - Україна розпочнеться о 17.00 за київським часом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #збірна України#Андрій Шевченко