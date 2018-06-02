ЧС-2018: Англія, Німеччина і Португалія зіграли товариські матчі

Англійці виграли, німці програли, португальці зіграли внічию.

У суботу в Європі відбувся ряд товариських матчів за участю команд-учасниць чемпіонату світу з футболу, де номінальні фаворити зіграли по-різному.

Так, англійці виграли свій матч у команди Нігерії, збірна Німеччини програла Австрії, а Португалія і Бельгія зіграли внічию, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА).

Збірна Англії впевнено провела перший тайм гри проти нігерійців і забила два голи - відзначилися Гарі Кехілл (7-я хвилина) і Гаррі Кейн (39). А після перерви гості несподівано перехопили ініціативу і Алекс Івобі на 48-й хвилині скоротив перевагу фаворита матчу до мінімуму. Тим не менш, англійці, хоч і з труднощами, але зуміли довести матч до перемоги - 2:1.

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У свою чергу, збірна Німеччини у грі з австрійцями також відкрила рахунок у першому таймі - гол на 11-й хвилині забив Месут Озіл. Але, після перерви австрійці забили двічі, забезпечивши собі сенсаційну перемогу. Голи на рахунку \Мартіна Хінтереггера (53) і Алессандро Шепфа (69).

Нарешті, у центральній грі дня Бельгія - Португалія голів глядачі так і не побачили. Матч завершився нульовою нічиєю.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з футболу-2018 відбудеться в 11 містах Росії з 14 червня по 15 липня.