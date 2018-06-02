Роналду зажадав у "Реала" збільшення зарплати в чотири рази

Гравець хоче отримувати 80 млн. євро на рік.

Кріштіану Роналду не проти залишитись у Реалі ще на три роки, але тільки якщо йому піднімуть зарплату практично в чотири рази.

Згідно з чинним контрактом, термін якого закінчується влітку 2021 року, зарплата Кріштіану Роналду становить 21 мільйон євро на рік, повідомляє Sports.ru з посиланням на Corriere dello Sport.

Після натяку після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів над Ліверпулем на те, що нинішній сезон може стати для нього останнім в Реалі, ПСЖ миттєво запропонував португальцю суму вдвічі більшу 42 мільйони (після сплати податків).

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Роналду не проти зберегти вірність клубу, проте попросив свого агента Жорже Мендеша повідомити президенту мадридського клубу Флорентіно Пересу, що ця вірність буде коштувати президенту Реала 80 мільйонів євро на рік, причому менш, ніж на трирічний контракт футболіст не згоден. Таким чином, новий контракт Кріштіану Роналду обійдеться «бланкос» в 240 мільйонів євро.

Як повідомляв УНІАН, Роналду після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів у Києві на НСК "Олімпійський" над англійським "Ліверпулем" з рахунком 3:1, зазначив, що готовий піти з мадридського клубу.