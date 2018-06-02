На ОСК «Металіст» відбувся перший Talent Day 2018

У масштабному турнірі в Харкові взяли участь 96 дітей.

Фонд ФК «Шахтар» Shakhtar Social реалізує соціальний проект «Давай, грай!» у восьми містах України. Розвиток масового футболу в країні є основою професійного та дає можливість кожній дитині проявити свій талант.

1 червня на ОСК «Металіст» відбувся перший Talent Day, де хлопчики 2006 року народження пробували сили на полі у присутності тренерів-селекціонерів Академії «оранжево-чорних», повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

Захід пройшов за участі футбольної школи «Майстер м'яча». Учасники сформували шість груп по 16 осіб і провели ряд коротких матчів на шести майданчиках. Можливість пройти відбір до Академії 11-кратного чемпіона України була головним стимулом. В цілому змагання тривали близько трьох годин. У перегляді брали участь хлопці з Харкова, Миколаєва, Дніпра, Херсона, Луганська і Донецькій області.

За поєдинками уважно спостерігав тренер-селекціонер Академії ФК «Шахтар» Василь Попов:

– У заході брало участь багато дітей. На мій погляд, це їх перша сходинка до Академії нашого клубу. Передусім звертав увагу на техніку роботи з м'ячем і ігрове мислення. Сьогодні тут вже засвітилися шість-сім хлопців. Взяли їх на олівець, будемо спілкуватися з батьками, а коли прийде час, запросимо до нас. У всіх горять очі, величезне бажання займатися футболом і мрія – грати в «Шахтарі»! Чудова ідея: треба його продовжувати і охопити як можна більше міст країни.

Перший в історії Talent Day завершився на мажорній ноті: підбиттям підсумків, врученням подарунків та спільної фотосесією. Shakhtar Social дає дітям можливість реалізувати їх мрію і потрапити в Академію «Шахтаря». Найближчим часом Talent Day пройде у Львові та Маріуполі.

Shakhtar Social – некомерційний фонд, створений ФК «Шахтар» для реалізації соціальних проектів та розвитку масового дитячого футболу в Україні. Його завдання – популяризувати здоровий спосіб життя, формувати правильні цінності і створювати рівні можливості для всіх, хто любить футбол і займається ним.