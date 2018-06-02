Роналду розповів партнерам про відхід з "Реала" ще перед фіналом ЛЧ

13:38, 02 червня 2018
Футбол
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Кріштіану Роналду прощається з уболівальниками і партнерами по команді / REUTERS

Португалець протягом декількох тижнів перед вирішальним поєдинком сезону не приховував від партнерів свого бажання покинути команду, повідомляє SportArena з посиланням на іспанську Marca.

У той же час одноклубники Роналду не очікували, що той скаже про своє рішення публічно відразу ж після закінчення фіналу Ліги чемпіонів. Через сказане Кріштіану капітан Реала Серхіо Рамос вирішив зробити своєму партнеру зауваження, коли команда вже була в роздягальні.

За інформацією видання, не виключено, що подібне рішення Роналду викликано бажанням отримати покращений контракт від клубу. Хоча керівництво Реала не бажає пропонувати 33-річному футболістові нову угоду, його виступ у минулому сезоні може вплинути на їх рішення.

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Днями повідомлялося, що ПСЖ готовий запропонувати португальцю вигідний контракт в 45 мільйонів євро в рік. У той же час паризький клуб стикається з проблемою зробити Реалу щедру пропозицію за Роналду (вони готові віддати за гравця 150 мільйонів євро, хоча його клаусула становить мільярд).

Кріштіану Роналду перейшов в "Реал" з МЮ в 2009 році і є рекордсменом за кількістю забитих м'ячів за бланкос – 450 голів у 438 матчах.

Влітку минулого року португалець вже говорив про відхід з "королівського клубу" через проблеми з іспанськими податківцями. Чутки пов'язували його з МЮ і ПСЖ, але в підсумку форвард вирішив залишитися на Бернабеу.

Як повідомляв УНІАН, Роналду загрожує тюремний термін у 8 років в Іспанії за несплату податків.

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Теги: #Кріштіану Роналду#Реал Мадрид