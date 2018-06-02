Роналду розповів партнерам про відхід з "Реала" ще перед фіналом ЛЧ

Португалець протягом декількох тижнів перед вирішальним поєдинком сезону не приховував від партнерів свого бажання покинути команду.

Форвард Реала Кріштіану Роналду сповістив партнерів по команді про рішення покинути клуб ще за кілька тижнів до фіналу Ліги чемпіонів.

Португалець протягом декількох тижнів перед вирішальним поєдинком сезону не приховував від партнерів свого бажання покинути команду, повідомляє SportArena з посиланням на іспанську Marca.

У той же час одноклубники Роналду не очікували, що той скаже про своє рішення публічно відразу ж після закінчення фіналу Ліги чемпіонів. Через сказане Кріштіану капітан Реала Серхіо Рамос вирішив зробити своєму партнеру зауваження, коли команда вже була в роздягальні.

За інформацією видання, не виключено, що подібне рішення Роналду викликано бажанням отримати покращений контракт від клубу. Хоча керівництво Реала не бажає пропонувати 33-річному футболістові нову угоду, його виступ у минулому сезоні може вплинути на їх рішення.

Читайте такожРоналду може перейти з "Реала" у французький "Парі-Сен-Жерман" - португальські ЗМІ

Днями повідомлялося, що ПСЖ готовий запропонувати португальцю вигідний контракт в 45 мільйонів євро в рік. У той же час паризький клуб стикається з проблемою зробити Реалу щедру пропозицію за Роналду (вони готові віддати за гравця 150 мільйонів євро, хоча його клаусула становить мільярд).

Кріштіану Роналду перейшов в "Реал" з МЮ в 2009 році і є рекордсменом за кількістю забитих м'ячів за бланкос – 450 голів у 438 матчах.

Влітку минулого року португалець вже говорив про відхід з "королівського клубу" через проблеми з іспанськими податківцями. Чутки пов'язували його з МЮ і ПСЖ, але в підсумку форвард вирішив залишитися на Бернабеу.

Як повідомляв УНІАН, Роналду загрожує тюремний термін у 8 років в Іспанії за несплату податків.