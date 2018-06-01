Загальні збори УПЛ відбудуться 5 червня

Учасники ліги підіб'ють підсумки минулого сезону.

Українська Прем’єр-Ліга інформує, що 5 червня відбудуться Загальні збори учасників УПЛ.

Місце проведення — Будинок футболу (м. Київ, пров. Лабораторний, 7а), час початку — 11:00, повідомляє офіційний сайт ліги.

Під час засідання будуть підбиті підсумки сезону 2017/18, відбудеться затвердження Регламенту та календаря змагань УПЛ на новий сезон, фінансового звіту та бюджету УПЛ, продовження договору з ФФУ, а також проведено жеребкування календаря сезону 2018/19, тощо.

Також будк пркдставлена нова концепція Суперкубку України. Матч за Суперкубок-2018 відбудеться 21 липня в Одесі.