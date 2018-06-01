ЧС-2018: спійманий на вживанні кокаїну капітан збірної Перу зіграє на чемпіонаті світу

У капітана збірної Перу, яка вперше за довгий час зіграє на світовій першості, одна з післяматчевих допінг-проб виявилася позитивною - в ній було знайдено залишки кокаїну

Скандально відомий футболіст Паоло Герреро відстояв у суді своє право зіграти на Чемпіонаті світу-2018

У капітана збірної Перу, яка вперше за довгий час зіграє на світовій першості, одна з післяматчевих допінг-проб виявилася позитивною - в ній було знайдено залишки кокаїну, повідомляє FootballHub.

ФІФА одразу дискваліфікувала футболіста на 12 місяців. Однак, після апеляції захисту футболіста термін відсторонення було скорочено до 6 місяців. Втім, з такою дискваліфікацією не погодилося Всесвітнє антидопінгове агентство WADA і взяло справу під свою юрисдикцію та запропонувало подовжити відлучення капітана збірної від футболу до 14 місяців.

Футболіст подав апеляцію на попереднє рішення WADA до швейцарського федерального суду і той задовольнив апеляцію гравця.

Таким чином, збірна Перу зіграє на Чемпіонаті світу зі своїм капітаном. Цікаво, що на захист футболіста виступили капітани-суперники до групі на ЧС-2018 – Уго Льоріс (Франція), Міле Єдінак (Австралія) та Сімон К’яєр (Данія).