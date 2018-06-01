Абрамович має намір продати "Челсі" - англійські ЗМІ

Російський підприємець планує виручити від угоди не менше €1,2 млрд, щоб повністю окупити свої витрати на клуб.

Власник лондонського «Челсі» Роман Абрамович може продати клуб, яким володіє з липня 2003 року - майже 15 років. За інформацією британського видання The Times., російський підприємець планує виручити від угоди не менше €1,2 млрд, щоб повністю окупити свої витрати на клуб, повідомляє Газета.ги. Абрамович відкликав заяву на продовження інвестиційної візи Великобританії після отримання ізраїльського громадянства, яке дозволяє йому перебувати на території Сполученого королівства до півроку. Читайте такожАбрамович після невидачі британської візи заморозивши будівництво стадіону «Челсі» Раніше повідомлялося, що Абрамович прийняв рішення заморозити реконструкцію домашнього стадіону лондонського клубу «Стемфорд Брідж».

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